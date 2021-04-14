За кого украинцы голосуют на выборах: за личность или за программу? И насколько политику следует в публичной сфере демонстрировать свои личные свойства?

На эти вопросы в программе Яники Мерило «Суб ъективно с Яникой Мерило» отвечает политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

«Политик, который показывает в себе человека, не стесняется этого. Где-то пробежал, прочитал какую-то книгу и рассказал о ней… Этот кусочек человека должен быть всегда, потому что мы в Украине голосуем за лицо, а не за какую-то политическую платформу. Программы мы не читаем, партии – абсолютно все лидерского типа. Партии наполнены идеологией не с самого фундамента, а так называемой «идеологией под запрос»», - рассказывает он.

По словам Тизенгаузена, партийная идеология в Украине формируется так. Сначала проводится социологический опрос: пять проблем, которые волнуют людей: тарифы, пенсии, война на Донбассе и что-то ещё. Получается программа: снизить тарифы, повысить пенсии, принести мир.

«Поэтому программы партий у нас настолько похожи. Поэтому мы голосуем не за «Европейскую солидарность», а за Петра Порошенко, голосуем не за «Слугу народа», а за Владимира Зеленского. В партии лидерского типа важно понимать, что за человек лидер», - резюмирует политтехнолог.

Ранее, как сообщает Politeka, Борис Тизенгаузен подверг власть критике за введение карантина выходного дня .