Неизбежным было то, что Германия в конце концов проиграет во Второй мировой войне. Политолог Руслан Бизяев объяснил, почему так могло произойти, в своей программе «Исторические хроники», а также рассказал, как лидер Третьего Рейха захватил другие государства - Голландию, Бельгию и Францию.

Бизяев рассказывает, что 10 мая 1940 года Гитлер пошел в наступление. Немцы выполняли план «Гельп» согласно которому 6-ая и 18-ая армии должны были убедить мир в том, что следующий удар пройдет через территорию Бельгии и Голландии. Политолог обращает внимание, что это тот же план Шлиффена, который использовали в 1914 году. И это сработало, союзники направили свои войска в нужном направлении. Зато за 4 дня немцы прошли Арденны до Ла-Манша, где сопротивления как такового и не было.

В результате, план абсолютно сработал, а войска союзников на юге Франции и на территории Бельгии оказались в окружении, они проиграли. «Франция, Бельгия и Голландия перестали существовать как самостоятельные государства», - заключает Бизяев. И пока Гитлер триумфовал, британскому корпусу приходилось бежать обратно в Великобританию даже без своей техники.

С другой стороны, здесь же и начались проблемы Германии, которые Гитлер не мог решить в своей стратегии. Великобритания стала целью, что достичь нельзя из-за Ла-Манша, который танки пересечь никак не могут. «Война из маневренной стала опять позиционно-периферийной», - объясняет политолог. Итак, неизбежным стал тот факт, что Германия рано или поздно сдаст свои позиции и проиграет, ведь вытянуть войну в таком формате не смогла бы.

Напоминаем, Бизяев рассказал о подготовке Германии к войне на западном фронте.

Ранее Politeka сообщала о том, что топливный баланс Третьего рейха до конца войны сводился с избытком.