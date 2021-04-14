30 марта в Верховной Раде главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил об угрозе вторжения со стороны России.

Военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев считает, что на самом деле такой угрозы не существует и в собственной программе «Политика наизнанку» рассказал о факторах, которые делают невозможным вторжение РФ.

«Информация Главного управления разведки Министерства обороны о накоплении контингента вторжения на границе с Украиной, как минимум не подтверждается. Уже есть заявления и президента Зеленского, что вторжение, скорее всего не будет и вице-премьер-министра Резникова и представителей силовых структур», - отметил Снегирев.

По словам ведущего, после обнародования ОИ «Права справа» данных о расхождении в цифрах Главного управления разведки Министерства обороны относительно накопления российских войск на границе, управление разведки объяснило это пополнением первого и второго армейских корпусов квазиобразований.

«Сегодня Главное управление разведки обнародует информацию о том, что на границах с Украиной по всему периметру сосредоточено 11 батальонных-тактических групп. 11 батальонных-тактических групп это примерно 10 тысяч личного состава. Причем по информации Главного управления разведки, они сосредоточены в Брянской обл. поселке Клинцы, на территории оккупированного Крыма и в Воронежской области», - подчеркнул Снегирев.

Ведущий отметил, что 10 тысяч личного состава, которые разбросаны в разных местах, никоим образом не могут создавать опасности для целостности Украины. Тем более, численность Вооруженных сил Украины составляет 240 тысяч.

«Меня удивило заявление Государственной пограничной службы, которые заявили, что в зоне видимости и вблизи границы с Украиной пока не зафиксирована передислокация подразделений Вооруженных сил РФ», - подчеркнул Снегирев.

Напомним, Politeka публиковала, что Снегирев опроверг заявления о сценарии полномасштабного нападения Путина на Киев.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал, чем должна руководствоваться Украина на переговорах по Донбассу.