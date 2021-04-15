В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко бывший министр инфраструктуры Украины, украинский дипломат и политик Владимир Омелян рассказал, есть ли в Украине современная аристократия, люди для руководящих должностей, которая смогла бы задать совершенно новое качество управления и жизни, а также высказался о роли в этом качественного образования.

Он отметил, что такие люди, так называемая элита, на самом деле есть, однако она уничтоженная. При этом он подчеркнул, что не считает ее более уничтоженной, чем после монгольского нашествия или польского господства, ведь в прошлом это также делалось системно и не только в Украине.

«Просто вопрос, как этим людям прийти к власти и не потерять себя. Во-вторых, когда рассказывают о кадровом голоде, мне всегда смешно. Какая бы власть не рассказывала: «Я не могу найти людей». Ты не хочешь найти, они есть. И третье: я, как инфраструктурник, конечно, буду всячески агитировать за предметные вещи, но я считаю, что мы сейчас очень сильно проигрываем из-за того, что мы не вкладываем необходимые средства в образование и воспитание», - заявил Омелян.

Политик считает, что именно так выращивается элита. Он рассказал о случае, когда он сомневался, зачем ему нужна управленческая деятельность, которой он занимается, и его мудрый знакомый, поддерживая его, сказал, что он должен понять, что они - элита, которой трудно, но они должны делать то, что делают. Омелян отметил, что в своем кругу имеет замечательных людей, как Друзенко, Малкович, Жадан и многих других.

«Это люди, которые вдохновляют. Они каждый своим примером показывают, что на самом деле глубина есть, понимание есть, умение есть. Просто этим людям нужно попасть к рычагам, управляющих государством», - считает Омелян.

В этой связи он коснулся также вопроса доступа к высшему образованию в Украине и его качества. Говоря об этом, он согласился с мнением, что нам не нужно такое большое количество государственных и муниципальных вузов.

«Я не являюсь специалистом в образовательной политике, поэтому, наверное, мои суждения будут упрощенными, но я вижу, что образование существенно девальвировалось. Хотя ситуация лучше, чем в начале 90-х», - отметил Омелян.

Напомним, Говорун заявил, что Революция Достоинства была идеальной моделью того, какой Украина должна быть.

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