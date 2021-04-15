В программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» Надежда Савченко, Герой Украины и политический деятель сказала, что в случае вторжения в Украину военных РФ, она собственноручно будет бомбить Воронеж.

Савченко вспоминает, как в 24 года хотела поступить учиться в Харьковский авиационный университет, но получила отказ из-за возраста. «Вы мне не дадите летать в 24 – вы мне дадите летать в 44, но летать я буду», - ответила она тогда.

Сейчас ей уже 40 лет, следовательно, еще 4 года до боевого самолета. В то же время Савченко выражает готовность сесть в него хоть сейчас, не дожидаясь еще нескольких лет.

В 23 года она уже воевала в Иране, когда же ей исполнилось 33, война пришла в Украину. Видя в этих числах определенную закономерность, Савченко ждет своего 43-летия. «Очень недолго осталось для того, чтобы я снова была в боевом самолете и в боевом вертолете», - уверяет она.

Напоминаем, Савченко рассказала, как в 2014 году надо было планировать военную операцию в Крыму.

Ранее Politeka сообщала о том, что Савченко считает, что начинается передел мира и геополитической карты.