НКРЭКП должна безотлагательно запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, как это предусмотрено принятым накануне законопроектом

Об этом заявил народный депутат («Европейская солидарность») Алексей Гончаренко.

«Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси. 296 голосов за. Зеленский должен немедленно подписать закон, а НКРЭКП прекратить этот позорный импорт», - заявил Гончаренко.

Он добавил, что импорт российско-белорусской электроэнергии только с начала этого года обошелся стране в 1 млрд грн.

«Даже 15 апреля, когда Путин уже взыскал к границе тысячи танков и угрожает вторжением, в Зеленского не постеснялась оплатить новые поставки. Миллиард гривен, которые украинские потребители заплатить Путину и Лукашенко на совести Зеленского и его зеленой монобильшости », - подытожил Гончаренко.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 950 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.