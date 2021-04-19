Население Украины не поддержало в 2014 году российских военных - в этом заключается ошибка и просчет президента РФ.

Об этом рассказал в программе «Ще не вмерла» с Евгением Рыбчинским политик Андрей Ильенко.

Гость программы утверждает, что в 2014 году ожидания Владимира Путина и его окружения в отношении Украины не воплотились в жизнь. Да, они рассчитывали на сопротивление в Галичине и Киеве максимум, но наткнулись на него и в других частях страны. «Вот все, что от Харькова до Одессы - вот эта вся полоса - там просто ждут, караваи выпекаются, чтобы их встречать», - иронизирует Ильенко.

На самом деле, раскачивая конфликт в областных городах юга и востока Украины, они увидели сопротивление населения такому развитию событий. Ведь не киевляне или львовяне выступили против РФ, например, в Одессе, а сами одесситы.

Это же касается и восточных регионов Украины. «Мы помним, в Донецке очень много людей было за Украину на самом деле», - напоминает Ильенко. По его мнению, проблема заключалась в том, что государство не предоставило людям надлежащей поддержки, в частности, оружия. Это произошло позже, но потерянное наверстать не удалось. «Но, если бы это было с самого начала, то, я уверен, что мы и Донбасс бы удержали», - убежден политик. Сейчас же он называет Донбасс не просто милитаризованной зоной, а супермилитаризованной.

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