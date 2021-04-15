У 21 столітті РФ хоче переділити світ: російські ракети вже націлені на США. Чи піде на цей шантаж Джо Байден?

Детальніше про цю ситуацію розповів у програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай24» політолог Віктор Таран.

Передусім гість програми повідомляє останні новини з Росії. По-перше, відбулася мобілізація армії, за підрахунками російських же аналітиків її кількість сягнула пів мільйона осіб. На думку Тарана, це виглядає демонстративно, як в принципі й інші дії Путіна.

По-друге, новини стосуються і ядерного стримування, чия ракетна система доведена майже до остаточної готовності. «Вони демонстративно вивели ракети на позиції. І націлили їх на Америку», - розповідає експерт. Це, мовляв, сигнал готовності у разі чого діяти радикально.

Йдеться, вважає політолог, про переділ світу, як колись 1945 року у Постдамі та Ялті. «Україна - це землі, які підпадають під “исконно геополитические интересы России”», - попереджає він і додає, що такий термін дійсно фігурує в російській військовій доктрині. Окрім цього, особливо загрожує переділ світу, за оцінками Тарана, Грузії, Вірменії, Молдові та прибалтійським країнам. Такої участі уникне хіба Азербайджан. «Там Туреччина впишеться», - аргументує він.

Таран вважає провокативні дії з боку Російської Федерації щодо США шантажем. Джо Байден же поки що не має підтримки на міжнародній арені, адже навіть на Німеччину з Францією покластися не можна. По-перше, обидві країни зацікавлені у «Північному потоці», по-друге, канцлер Німеччини добуває свій термін і збирається піти гарно, а президенту Франції вистачає і своїх проблем із жовтими жилетами.

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