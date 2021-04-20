Пока Руслан Хомчак, главнокомандующий ВСУ, рассказывал о стягивании российской армии к украинским границам, Анна Колесник, депутат из партии «Слуга народа», отослала месседж с текстом «Валить из страны».

Свои мысли относительно этой ситуации высказал в своем блоге «Украина в смартфоне» политолог Виктор Таран.

Политолог говорит, что заявление Хомчака о возможном развертывании полномасштабной войны с РФ напугало депутатку до того, что она решила написать такое сообщение. И эти опасения не беспочвенные. «За последние несколько месяцев Россия существенно усилила военный контингент на общей границе с Украиной», - сообщает он. В частности, речь идет о территории Воронежской и Брянской областей, а также об оккупированном Крымском полуострове.

Попутно Таран сообщает и об активном распространении сейчас в соцсетях видео, где русские военные радуются возможности поехать на войну против «бандеровцев». 31 марта прозвучало официальное заявление РФ об отсутствии в дальнейшем намерений соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины. Итак, сейчас сюда стягиваются российские военные, а вместе с ними - грады и БТРы.

А уже первого апреля поступила официальная информация от Главного управления разведки Минобороны о том, что Россия уже подготовилась к широкомасштабной войне. «Нас ждет не только обстрел, но и полноценное военное вторжение», - говорит политолог и добавляет, что этого стоит ожидать со стороны Донбасса, Крыма, Белоруссии или вообще по всей линии границы с Россией.

С другой стороны, есть вероятность, что эти подозрения не оправдаются, а все военные перемещения со стороны РФ и громкие заявления имеют целью только хорошенько напугать президента Украины. Таран, объясняет, что Владимир Зеленский в течение двух лет своего правления показывает себя как президент мира, он не готов к войне, а это в свою очередь отразится на падении его рейтингов. «Главная цель россиян - создание общественного спроса на мир любой ценой», - убежден политолог. В то же время РФ имеет и дополнительные цели, среди которых - деморализация армии и дискриминация власти.

Таран сам ставит вопрос о готовности государства к полномасштабной войне с Россией. Если взглянуть на состояние обороны и армии в 2014 году, то увидим значительный прогресс. «Несмотря на заявления Офиса Президента о мирных намерениях, в Украине активно готовятся к войне», - заключает Таран.

Напоминаем, Таран рассказал о начале масштабного весеннего призыва в Украине.

Ранее Politeka сообщала о том, что Путин в свое время ошибался относительно пророссийских настроений в Украине.