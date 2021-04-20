Украинский политолог, историк Кость Бондаренко в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал о президентских выборах в Украине в 2010 году.
«Юлия Тимошенко до конца не признавала фактически своего поражения. Она не признала своего поражения. Свою роль сыграли представители западных государств. Как только они начали поздравлять Януковича – стало понятно, что на самом деле Юлия Тимошенко будет драться до конца, но она потеряла поддержку со стороны Запада», - говорит историк.
Бондаренко отмечает, что Запад фактически признал победу Януковича. И он начал готовить свой первый визит в Брюссель.
«Янукович поехал в Брюссель, где заверил в неизменности курса на евроинтеграцию. Соглашение (об ассоциации, - ред.) начали готовить еще при Ющенко. Янукович просто показал, что мы продолжаем эту линию. Именно «Партия регионов» продвигала в то время эту идею соглашения об ассоциации с Евросоюзом», - рассказал политолог.
Он согласился с Русланом Бизяевым, что Януковича нельзя считать пророссийским президентом.
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