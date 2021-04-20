Украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказала, хотят ли Украину видеть в НАТО.

«Речь идет сейчас все-таки не о членстве, а о ПДЧ – чуть-чуть разные вещи. И мне кажется, даже ПДЧ в ближайшем обозримом будущем для нас очень слабо достижимая цель», - заявила политик.

По ее словам, Украина могла бы быть очень желанной в НАТО благодаря большому человеческому потенциалу, территории и подготовленной армии.

«Но мы страна, которую на всех уровнях разъедает коррупция. И, конечно, никому не хочется защищать нас, не получая ничего взамен. Ведь НАТО – все-таки это про коллективную безопасность и про гарантии коллективной безопасности. Мы же сейчас выступаем в роли ненадежного партнера. Плюс все-таки у стран НАТО нулевая толерантность к коррупции. Пока мы этого зверя не победим, а я вижу, что мы все время в процессе, но как-то мы никуда не приближаемся с этим, вряд ли вообще нас будут рассматривать всерьез. Потому что какие бы ресурсы сюда не поступили – результат от них будет практически нулевой, потому что все банально в очередной раз разворуют. И неизвестно будет, куда это все пропало», - говорит политик.

Кроме того, подчеркивает Заружко, ПДЧ в НАТО Украине не даст получить война на Востоке.

«У нас открытый конфликт на Донбассе, который не дает нам возможности вообще об этом даже мечтать в ближайшем обозримом будущем. Потому что сначала мы должны этот конфликт разрешить, а потом уже мы можем о чем-то говорить. К сожалению, об этом речь на данный момент не идет. По Минским договоренностям мы никуда не движемся, нам все на эти Минские договоренности кивают, говорят: «Украина, это у вас единственный на сегодняшний день вариант, почему вы им не пользуетесь?». На это мы героически молчим или как-то очень слабо коммуницируем. Наша позиция не до конца понятна международному сообществу. Именно поэтому в ПДЧ в ближайшем обозримом будущем я не верю», - резюмировала экс-нардеп.

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