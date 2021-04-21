Импорт электроэнергии из России и Беларуси искусственно обваливает оптовые цены в Украине ставит под угрозу подготовку Украины к отопительному сезону 2021-2022 годов

Об этом сообщил «Центр Разумкова» по результатам собственного исследования.

«Украинские генерирующие предприятия теряют финансовую ликвидность, что не позволит им вовремя провести ремонта компании и запастись топливом для прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022рр., Если недостатки рынка не будут срочно исправлены, а импорт запрещен на законодательном уровне», - заявил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.

Эксперты центр объяснили, что доля импорта на биржевом сегменте рынка (РДН), который является основным ценовым индикатором рынка, превышает 10%, что дает возможность российским поставщикам контролировать уровень цен на украинском рынке в целом.

«В отдельные периоды пикового спроса на электрическую энергию, доля импорта может составлять на РДН более 10%, что существенным образом искажает ценообразование. Ведь импортеры российской электроэнергии проводят политику демпинга, полностью отвечает интересам РФ с постепенной финансовой разрушения украинских производителей и расширения украинского рынка для российского ресурса », - пояснили эксперты« Центра Разумкова ».

По их оценкам, демпингового импорта привел к тому, что искусственного обвала оптовых цен, которые более чем на 30% ниже на смежных рынках.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 950 млн грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечений.