О вооруженном конфликте Украины с Россией сегодня говорят разное: мол, это второй Карибский кризис и даже увертюра будущей войны мирового масштаба.

Эти сравнения и предположения прокомментировал Александр Мусиенко, политолог, юрист, военный эксперт и глава неправительственной организации «Центр военно-правовых исследований» в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Гость программы высказывает два утверждения, в правдивости которых точно уверен. Во-первых, вооруженный конфликт Украины с Россией не выльется в мировую войну, во-вторых, Джо Байден не разжигает эту войну, а способствует ее деэскалации.

Чтобы не быть голословным, Мусиенко напоминает такие важные факты в отношениях США с РФ: «США готовы подписать с ней новое соглашение о нераспространении ракет средней и меньшей дальности». В противовес новому президенту бывший, Дональд Трамп, действовал иначе. К соглашению о нераспространении ядерного оружия он стремился привлечь и КНР, чтобы связать ним все страны с ядерным потенциалом.

Характеризуя политику Байдена, политолог попутно вспоминает Мюнхенскую конференцию. Тогда лидер США отметил необходимость сдерживать амбиции РФ, но и затронул вопрос восстановления трансатлантического единства. Сам Мусиенко не слишком видит какие-то пути и возможности этого восстановления, поскольку оно прежде всего касается Германии, а эта страна заинтересована в «Северном потоке-2». «Возможно, там готовятся санкции, которые ещё более увеличат в цене строительство этого газопровода», - предполагает эксперт. Что ни говори, но администрация президента США, очевидно, еще не имеет окончательного решения.

Напоминаем, Мусиенко объяснил, что США не пытаются разжечь российско-украинскую войну.

Ранее Politeka сообщала о том, что Украине не избежать компромиссов на пути решения вопроса войны.