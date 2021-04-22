Політолог, юрист, військовий експерт Олександр Мусієнко в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, як закінчити війну на сході України.

«Я думаю, що це можливо завершити одним рішенням президента Російської Федерації. І це можливо завершити за один тиждень, якщо буде рішення таке в Кремлі. Тому що ключ до вирішення цього питання і закінчення війни – там. І до цього треба йти різними інструментами: тиском, санкціями, дипломатією, політикою... Але до того, щоб таке рішення було прийнято в Кремлі, треба йти», - говорить експерт.

Він зазначив, що до вирішення питання війни треба підходити комплексно.

«З одного боку, Україні якихось поступок і компромісів не уникнути на цьому шляху, але з іншого боку – необхідно проводити політику таким чином, щоб ці поступки принесли мінімум шкоди, або не принесли взагалі, національним інтересам нашої держави. Це не просто, але це можливо», - сказав Мусієнко.

На його думку, гаряча фаза конфлікту на Сході не припиняється.

«Якщо ми візьмемо лінію зіткнення. Ми ж бачимо, що снайпери російські, бачимо, що обстрілюють українські позиції, вмирають, на превеликий жаль, українські військовослужбовці... Це вже. Це те, що відбувається, і не припинялося вже кілька років. Коли ми приберемо гарячу фазу протистояння – тоді буде легше, ми перестанемо втрачати людей», - резюмував політолог.

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