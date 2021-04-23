Война на востоке Украины дорого обходится государству: это 5% ВВП еще и во времена эпидемии.

Экономические причины необходимости прекращения военных действий на Донбассе обосновал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» политолог Руслан Бизяев.

«Решение исторического 26 съезда ЦК КПСС - вот приблизительно так сейчас выглядит ситуация на Донбассе», - сравнивает гость программы. По его мнению, Украине светит конфликт в замороженной стадии, поскольку сама она решить его не может.

Политолог предупреждает, что продолжение боевых действий на востоке Украины сильно ударит по бюджету и экономике государства. «Это 5% ВВП. Для России 2 или 3 миллиарда - ни о чем. А нам тяжело будет», - подчеркивает он. В то же время нельзя забывать о ситуации в мире - пандемии - которая обостряет эту проблему еще больше.

Если же говорить о каких-либо положительных изменениях в стране, то и их война блокирует тоже. Бизяев объясняет, что существует угроза эскалации военного конфликта, а это в свою очередь не позволяет заняться изменением ни политической, ни экономической модели Украины.

Напоминаем, Бизяев рассказал, что РФ не будет разжигать российско-украинскую войну.

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