Несмотря на внутренние проблемы, США активно помогают Украине в усмирении порывов РФ. Скоро в Украине Пасха, возможен ли обмен пленными к этому празднику? Такие важные темы обговорил генерал-лейтенант в запасе, кандидат военных наук Игорь Романенко в программе блогера Мирославы Бобровской « А как на самом деле » на YouTube.

«Для Байдена сейчас более важными являются проблемы внутренние, во многом на отношении к COVID-19 он пришел во власть. Поэтому он занимается этой проблемой, плюс Америка по-своему расколота на две части и это ему тоже надо преодолевать. И многие геостратегические вопросы надо восстанавливать, в том числе и экологические», - сказал он.

Романенко сказал, что не смотря на их внутриполитические вопросы, США достаточно активно поучаствовали в решении украинской проблемы. И вообще за тридцать лет независимости Украины сейчас от США ощущается наибольшая поддержка.

«Дальнейшая перспектива встречи Зеленского с Байденом может осуществиться, когда Украиной будут наработаны предложения по выходу из ситуации с войной на Донбассе и стратегического плана по Крыму», - подчеркнул он.

Ведущая подняла тему о недавнем заявлении про обмен военнопленными всех на всех в преддверии наступающих пасхальных праздников.

«Наши благие намерения, над которыми мы очень серьезно работаем, руководство страны и разные силовые структуры, к сожалению, упираются в окончательные путинские решения. Поэтому пока, к огромному сожалению, я не вижу тех обстоятельств, за счет которых Путин пошел бы Украине на встречу в вопросе обмена пленными. А рассчитывать на то, что у него проснется сострадание, не приходится вообще», - подытожил он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Тарана, какие цели преследует Россия, стягивая к границе с Украиной свою армию.