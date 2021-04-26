Несмотря на внутренние проблемы, США активно помогают Украине в усмирении порывов РФ. Скоро в Украине Пасха, возможен ли обмен пленными к этому празднику? Такие важные темы обговорил генерал-лейтенант в запасе, кандидат военных наук Игорь Романенко в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на YouTube.
«Для Байдена сейчас более важными являются проблемы внутренние, во многом на отношении к COVID-19 он пришел во власть. Поэтому он занимается этой проблемой, плюс Америка по-своему расколота на две части и это ему тоже надо преодолевать. И многие геостратегические вопросы надо восстанавливать, в том числе и экологические», - сказал он.
Романенко сказал, что не смотря на их внутриполитические вопросы, США достаточно активно поучаствовали в решении украинской проблемы. И вообще за тридцать лет независимости Украины сейчас от США ощущается наибольшая поддержка.
«Дальнейшая перспектива встречи Зеленского с Байденом может осуществиться, когда Украиной будут наработаны предложения по выходу из ситуации с войной на Донбассе и стратегического плана по Крыму», - подчеркнул он.
Ведущая подняла тему о недавнем заявлении про обмен военнопленными всех на всех в преддверии наступающих пасхальных праздников.
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«Наши благие намерения, над которыми мы очень серьезно работаем, руководство страны и разные силовые структуры, к сожалению, упираются в окончательные путинские решения. Поэтому пока, к огромному сожалению, я не вижу тех обстоятельств, за счет которых Путин пошел бы Украине на встречу в вопросе обмена пленными. А рассчитывать на то, что у него проснется сострадание, не приходится вообще», - подытожил он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Тарана, какие цели преследует Россия, стягивая к границе с Украиной свою армию.
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