Новый застройщик домов обанкротившегося банка «Аркада» «Столица Групп» обязан выполнять вся обязательства по договорам предыдущего застройщика. А значит – самому построить инфраструктуру для ЖК, с которого получит прибыль. Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов, опираясь на успешный опыт решения кейсов проблемных застроек столицы, передает "Знай".



Обязанность по окончанию строительства домов обанкротившегося банка «Аркада» взял на себя частный девелопер «Столица Групп». Эксперт Кирилл Сазонов сообщил, что он так же получает землю банка-банкрота «Аркада» и 10% прибыли от замороженных строек.



Сазонов заявил, что при этом новый застройщик хочет обязать столичного оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети строить сети, для присоединения его ЖК за счет всех присоединений в Киеве. Однако, оператор системы распределения не может взять на себя такое обязательство.



«На такое оператор системы распределения (это те, кому принадлежат сети) идти не может и не хочет, бо это не честно и противоречит договору с предыдущим застройщиком, который заключен в 2012 году, а значит - противоречит закону. В договоре указано, что именно застройщик сам строит подстанцию для своего ЖК. А так как других документов с юридической силой нет, то руководствоваться компания может только действующим договором», - сказал Сазонов.



Эксперт говорит, для того, чтобы присоединение было в рамках закона, «Столица Групп» должна сейчас взять на себя не только права на управление объектами Аркады, но и все обязательства по предыдущим договорам.

«А значит – самому построить инфраструктуру для ЖК, с которого получит прибыль. Кейс «Киевгорстроя», который взял на себя обязательства предыдущего застройщика «Укрбуд» показывает, что такая схема рабочая и может примениться», - говорит Сазонов.



По словам эксперта, регулятор по электроснабжению НКРЭКУ также дал заключение, что предыдущий договор должен выполняться.



Напомним, ранее эксперт по градостроению сообщил, что застройщик «Столица Групп» хочет построить подстанцию для своих нужд за средства всех киевлян.