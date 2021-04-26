Глава ОО «Защита и помощь», глава партии «Сила нации» Андрей Пелюховский в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, почему президент РФ Владимир Путин не захватил Украину в 2014 году.

«Надо ж было давать еще правильную оценку, кто руководит Украиной… Порошенко, если сказать искренне, обманул всех. Он обещал и тем, и тем. И, в принципе, надежда была. И Путин тоже в душе думал, что Порошенко пойдет на контакт. Порошенко – умный человек, у него много достоинств… Но во всяком случае у Порошенко один самый крупный недостаток – паталогическая жадность», - говорит эксперт.

По его мнению, именно это сыграло ключевую роль в том, что Украина не присоединилась к РФ.

«Порошенко к Украине относился и пытается сейчас относиться как к своему бизнесу. Поэтому, естественно, каждый бизнесмен защищает свой бизнес. Он, естественно, пообещал и американцам, начал играть двойную игру и с Россией», - сказал Пелюховский.

Он считает, что Порошенко обещал Путину все, что тот просил.

«Какой-то начинался переговорный процесс – то сразу же и останавливались военные действия… Порошенко тогда кардинально просчитался. Он все делал расчет в пользу себя, не понимая о последствиях», - резюмировал эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев заявил, что Беларуси выгодно быть прослойкой между Украиной и Россией .