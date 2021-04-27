Причины приглашения Джо Байдена Владимира Путина на климатический саммит в онлайн-режиме назвал дипломат Вадим Трюхан в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».
На вопрос, получил ли Путин какую-то выгоду от присутствия на этом климатическом саммите, дипломат отвечает однозначным «нет». В противовес этому он высоко оценивает действия Байдена: «Американцы гениальный ход придумали».
Трюхан рассказывает, что Соединенные Штаты предложили лидеру РФ посетить саммит, сесть за один виртуальный стол с другими президентами самых развитых стран, чтобы тот еще раз обдумал целесообразность и необходимость своего вмешательства в Украину. Эксперт называет это такой наживкой в дипломатической сфере, которую Путин проглотил.
«Он сделал фактически 4 хода в течение буквально короткого периода времени – в течение месяца», - говорит Трюхан о президенте США. Так, климатический саммит - лишь один из четырех шагов. Он объясняет, что Байден за один месяц успел уже и согласиться с определением президента РФ как убийцы, и ввести очередные санкции и приобщить его к климатическому саммиту. «Он дал ему еще одну наживку, причем долгоиграющую – возможность личной встречи», - говорит дипломат о четвертом шаге Байдена.
Напоминаем, Трюхан рассказал, кто может стать посредником в переговорах между Украиной и РФ.
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