На предстоящем саммите Большой семерки, несомненно, будут приняты какие-то решения относительно Украины. Но пригласят ли туда Зеленского, или Украину снова ждёт судьба «без меня меня женили»? И если он не будет туда приглашён, то как в дальнейшем будут говорить об Украине Байден и Путин?

Своё мнение в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает дипломат, общественный деятель, юрист-международник, глава правления ОО «Європейський Рух України» Вадим Трюхан.

«Могут ли пригласить Путина на саммит G7? Да, могут. Хотя и встреча Байдена с Путиным самодостаточна, она не нуждается в других участниках. Она может состояться и не на саммите, а неделей позже или раньше, это неважно. Но встреча Байдена и Путина станет возможна только тогда, когда американцы примут конкретное решение, о чём можно договариваться, а о чём нельзя», - говорит Трюхан.

Он считает, что в Вашингтоне ещё только вырабатывают свою позицию. Многие должности ещё не заняты – нет даже американского посла в Украине, есть только временный поверенный. Поэтому встреча президентов США и РФ возможна не раньше, чем через два-три месяца.

«Если Зеленского не пригласят на встречу G7 – это будет очень плохой сигнал для Украины как государства и для украинцев как для общества. Это будет означать, что американцы не хотят раздражать Путина, и потому не идут на какие-то серьёзные решения. Хотя это и не в их стиле», - отмечает дипломат.

Ранее, как сообщает Politeka , Вадим Трюхан назвал возможного посредника в отношениях между Украиной и Россией.