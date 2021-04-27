Дипломат, предприниматель, ученый, переговорщик-международник Александр Чалый в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал о конституционной культуре в Украине.

«Во времена президента Кучмы мы имели формулу президентско-парламентской республики. И президент в каком-то измерении имел большее влияние и на другие отрасли, а также он больше контролировал ключевую должность премьер-министра. Когда мы перешли к формуле парламентско-президентской – вот тут произошло...

Украина – потомок советской эпохи, где существовала очень жесткая вертикаль власти и четкое подчинение одному лицу. Ну, и это у нас исторически... Более того, президент у нас избирается всенародно. Более того, президент фактически, если взять его конституционные полномочия общие, отвечает за территориальную целостность, безопасность государства, обеспечения прав граждан Украины. То есть он может практически с этой позиции вмешаться в любую ситуацию», - говорит дипломат.

По его словам, конституционная культура высшей государственной элиты и до сегодня абсолютно политизирована.

«Я никогда не видел президента Украины, который бы мог сказать своему визави, что он под определенными конституционными ограничениями. Ощущение этой культуры у нас, у нас, к сожалению, отсутствует. И это трагедия. Потому что сила первого лица – умение делегировать», - сказал Чалый.

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