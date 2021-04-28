Президент Украины Владимир Зеленский пытается включить в Нормандский формат США и Канаду, но в таком случае из него выйдет Российская Федерация.
Об этом сказал политолог Кость Бондаренко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
По словам Костя Бондаренко, после сентября 2021 года может поменяться картина мира, поскольку с поста уйдет канцлер Германии Ангела Меркель и изменится состав Бундестага. Также в 2022 году начнется избирательная кампания, и президент Франции Эммануэль Макрон может не переизбраться. Из-за этого Владимир Зеленский пытается включить в Нормандский формат США и Канаду.
“Усиливается влияние на Украину со стороны Великобритании, которая в тесной связи с Канадой как раз. И, соответственно, Зеленскому пригласить еще троих членов в четверку - это фактически, если выражаться языком бизнеса - попытка размыть пакет акций. Уменьшить вес России в этом союзе. Создать некую коалицию, в которой бы Россия не играла важную роль, но при этом коалиция оказывала бы серьезное давление на саму Россию”, - сказал Бондаренко.
Он отметил, что Россия понимает, что это тупиковая ситуация, и если будет поднят вопрос о расширении Нормандского формата - то она точно из него выйдет.
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“Это будет формат “ну поговорите себе. Вы же нас вытолкали из формата. Который был уютный, который был абсолютно понятный”. Давайте не забывать, что сейчас позиция и Макрона, и Меркель - тоже стала позицией достаточно компромиссной. Украину подталкивают к тому, что пойдите уже на какие-то компромиссы с Россией. Найдите какое-то решение. Давайте мы выступим посредниками, но вы возьмите на себя какие-то непопулярные действия”, - добавил политолог.
По его словам, сейчас у Владимира Зеленского происходит война на два фронта, где одним врагом являются так называемые “ЛНР” и “ДНР”, а другим - радикалы и улица.
Как сообщала Politeka, Трюхан рассказал, кто может стать посредником в переговорах между Украиной и РФ.
Также Politeka сообщала, что Заружко заявила о встрече в “Нормандском формате”, что это позволит сдвинуться с мертвой точки в вопросе Донбасса.