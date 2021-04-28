Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, почему Россия устала от президента РФ Владимира Путина.

«Сами же верхушки кремлевские понимают, что консервация ситуации, которая сейчас сложилась в России, кажется вроде бы и безболезненной, но она не позволяет дальше развиваться самой России и топит довольно-таки большие капиталы. Скажем так, от санкций, от неадекватных амбиций России страдает на сегодня и олигархия, и подсанкционные лидеры российской верхушки. Таким образом, сложилась как бы такая дурная ситуация, при которой российские элиты, скорее, теряют, чем что-то приобретают», - говорит эксперт.

По его мнению, Россия устала от Путина, и эту ситуацию надо как-то решать.

«На данный момент для стабилизации ситуации необходимо вроде как бы удержать систему, вот Путин уже продлил себе сроки правления, казалось бы, он такой уже прям вечный президент… Но неудовлетворенность-то ведь накапливается. Каким бы хорошим ни был правитель, он надоедает за 5-10-20 лет. Есть уже целое поколение, которое выросло при Путине, и это не есть нормально. Поскольку людям хочется каких-то перемен, люди не могут понять, почему на Россию так агрессивно реагируют в мире, люди на данный момент не удовлетворены… У людей возникает ощущение безысходности», - сказал Толкачев.

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