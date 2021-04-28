Свое мнение по поводу кластерной имплементации Минских соглашений выразил политолог Виктор Таран в программе «Таран VLOG», а также объяснил, почему для Украины это будет скорее капитуляцией, осуществляемой поэтапно под контролем немцев и французов.

«Впервые о кластерной имплементации Минских соглашений стало известно в конце марта, сразу после того как Козак "анонсировал" их в российском "Коммерсанте"», - сообщает ведущий. Россия со своей стороны предложила имплементацию «Минска» разделить на несколько меньших этапов.

Но Таран считает, что в плане, по сути, речь идет о присоединении к украинскому государству ОРДЛО, но на условиях, конечно, РФ. В частности, предусматривается внесение определенных изменений в Конституцию, предоставление амнистии военным и проведение местных выборов до передачи контроля над границей Украине. «Таким образом, кластерный план - это де-факто поэтапная капитуляция Украины перед агрессором под контролем Франции и Германии», - заключает политолог.

Далее он подробнее рассказывает о каждом кластере отдельно. Кластер «F» - это принятие закона «О местных выборах», что обязательно учитывает специфику территории ОРДЛО. Кластер «G» - реализация этого закона, то есть проведение выборов на Донбассе. В то же время в тот же день должен начать действовать закон «О временном порядке местного самоуправления в ОРДЛО». Кластер «Н» - это начало возвращения украинской властью своего контроля над границей, который страна потеряла в 2014 году. Кластер «I» - временная амнистия всем, кто принимал участие в событиях на Донбассе. Кластер «J» - окончание возвращения контроля над границей.

Таран обращает внимание на то, что проведение выборов в ОРДЛО предполагается до того момента, как украинская власть вернет себе контроль над границей с Российской Федерацией полностью. И на это, подчеркивает он, согласились Франция и Германия. «А до этого времени должна состояться полная амнистия боевиков и инкорпорация этих территорий в Украине с расширенными политическими правами, для чего будут внесены изменения в Конституцию», - добавляет политолог.

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