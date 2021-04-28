Сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чому Росія втомилася від президента РФ Володимира Путіна.

«Самі ж верхівки кремлівські розуміють, що консервація ситуації, яка зараз склалася в Росії, здається начебто і безболісною, але вона не дозволяє далі розвиватися самій Росії і топить досить-таки великі капітали. Скажімо так, від санкцій, від неадекватних амбіцій Росії страждає на сьогодні і олігархія, і підсанкційні лідери російської верхівки. Таким чином, склалася така погана ситуація, при якій російські еліти, скоріше, втрачають, ніж щось отримують», - каже експерт.

На його думку, Росія втомилася від Путіна, і цю ситуацію треба якось вирішувати.

«На даний момент для стабілізації ситуації необхідно нібито утримати систему, ось Путін вже продовжив собі терміни правління, здавалося б, він такий вже прям вічний президент... Але незадоволеність накопичується. Яким би гарним не був правитель, він набридає за 5-10-20 років. Є вже ціле покоління, яке виросло при Путіні, і це не є нормально. Оскільки людям хочеться якихось змін, люди не можуть зрозуміти, чому на Росію так агресивно реагують в світі, люди на даний момент не задоволені... У людей виникає відчуття безвиході», - сказав Толкачов.

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