В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» футуролог Алексей Толкачев объяснил, что мотивы Европы в демократизации Российской Федерации состоят в том, чтобы сделать действия последней прогнозируемыми.

Толкачев отмечает, что европейские государства действительно заинтересованы в демократизации Российской Федерации, но и подчеркивает, что на это есть свои причины. Так они пытаются сделать действия Путина на международной арене прогнозируемыми.

В пример Толкачев ставит бывшего президента РФ Ельцина: тот проводил реформы, его действия были предсказуемыми, а это удобно Европе. Зато с нынешним лидером России ситуация противоположная. «Это маньяк, который совершенно в неадекватном психическом состоянии смотрит на мир», - комментирует эксперт.

В этом контексте он обращает внимание на пространство, которое окружает президентов в принципе в мире и в России в частности: в первом случае это современная канцелярия, во втором - средневековый дворец. «Они смотрят до сих пор из Москвы на мир сквозь бойницы Кремля. То есть, место пребывания накладывает отпечаток на менталитет», - объясняет футуролог. Это и является одной из причин мировоззрения и ценностей российской власти. Зато европейский мир пытается привнести в эту среду хоть какую-то демократию.

Напоминаем, Толкачев рассказал, зачем Путину история с Навальным.

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