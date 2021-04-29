Украинский юрист, председатель правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко считает, что недавняя эскалация напряжения вокруг Украины ничему не научила ее высшее руководство. Украина вновь оказалась на второстепенных ролях, когда руководители крупных стран мира решают ее судьбу без участия самой Украины. Об этом он заявил в программе «Романенко Беседы» Юрия Романенко

«Боюсь, что такие бесплатные обучения (а это была такая тревога – мы не знали, они пойдут или не пойдут?), к сожалению, ничему не научили. Думаю, Зеленский перекрестился, решил, что он классно разрулил ситуацию. Хотя ситуацию, наверное, разрулил Байден своим звонком Путину. Мы же не знаем, о чем они говорили, и что не вошло в пресс-анонс. Но, как минимум, одно мы знаем: что об Украине говорили без Украины», - утверждает Друзенко.

Скорее всего, это просто отсрочило предстоящее вторжение Вооруженных сил России в Украину, убежден он.

Ведущий Юрий Романенко вспомнил в этом контексте заявление министра обороны Германии о том, что Украине не светит членство в НАТО, в то время как наши отечественные политики регулярно эксплуатируют эту тему и упорно рассказывают о скором членство в военном блоке.

«Это то же самое, что сказать всему миру, что является невменяемым. Это абсолютно понятное дело, что при нынешнем раскладе никто не возьмет (Украину в НАТО – Ред.). Немецкий министр сказал, что вступление в НАТО, даже приближения к НАТО невозможно. Зачем Европе сейчас бить горшки с Россией по-серьезному?», - говорит Геннадий Друзенко.

Напомним, Кривонос рассказал, как Украина могла сохранить территориальную целостность в 2014 году.

Ранее Politeka сообщала о том, когда Украина сможет вступить в НАТО.