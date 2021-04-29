Пока Украина грезит НАТО, стоит рационально взглянуть на истинные перспективы стать членом этого альянса.

Такое мнение высказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» юрист Геннадий Друзенко.

Эксперт анализирует ситуацию в мире: кто может выступить против РФ. Он вспоминает старые обиды немцев на Россию, а потому не может представить, как они снова столкнутся на передовой. «Это же травма на всю жизнь: уничтоженные города, миллионы изнасилованных немок. Оно же никуда не делось», - объясняет он. Даже сама Ангела Меркель еще застала то время, когда определенный контингент войск СССР стоял в Германии. Попутно Друзенко сравнивает эти негативные воспоминания и травму с тем, как Украина не может пережить Голодомор и часто акцентирует на этом периоде государства.

Аналогично он не видит на фронте с РФ ни греков и голландцев, ни французов и итальянцев. «Голландцы даже на холодное дули, чтобы, не дай бог, перспектива членства в ЕС не пригрезилась кому-то, когда ратифицировали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС», - убежден Друзенко.

По поводу вступления Украины в НАТО и грез этим альянсом юрист даже иронизирует. Вопрос заключается в том, ждет ли Украину НАТО и нужна ли она там. «А мы похожи на такого менестреля, который верит, что когда еще спеть одну серенаду – то, наверное, женское сердце дрогнет, и нас возьмут...», - подшучивает эксперт.

С другой стороны, он и не видит причин таких стремлений государства. Друзенко объясняет, что большую часть всей военной мощи, финансирования и технологического прогресса обеспечивают одни Соединенные Штаты, а потому ориентиры Украине следует изменить.

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