Сегодня неизвестно, кто будет спецпредставителем США по Донбассу, но он будет выступать в роли измерительного дипломатического прибора, который будет фиксировать температуру и ход конфликта

Об этом сказал политолог Руслан Бортник в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

Руслан Бортник отметил, что сейчас не ясно, кто мог бы быть спецпредставителем США по Донбассу.

“Там много фамилий сегодня называются. Если мы говорим о спецпредставителе США по Донбассу… Роль его - это такой себе, знаете, измерительный дипломатический прибор, который будет измерять температуру и ход конфликта. И те процессы, которые идут в этом конфликте на Донбассе. Мы понимаем, что все равно какие-либо договоренности подписывать этот представитель не сможет”, - сказал Бортник.

По его словам, он также не сможет войти в Нормандский формат, поскольку туда входят только главы государств, и в Минский формат.

“Его роль будет состоять только в том, что он будет контролировать переговорный процесс, который ведут другие стороны. Транслировать интересы Соединенных Штатов Америки в этот процесс, находясь за спиной, прежде всего, Украины. И держать в курсе или в русле Офис американского президента. В отношении тех событий, которые происходят в Украине”, - добавил политолог.

Он отметил, что не все участники конфликта заинтересованы в его завершении и во включении в переговорный процесс других сторон. Так, Европа заинтересована в окончании конфликта, а США - нет, поскольку это игра на истощение России.

“Россия заинтересована выиграть в этом конфликте сегодня. Она считает, что Минские соглашения - это выигрышная позиция, которая позволит интегрировать в Украину федеративные или конфедеративные субъекты в виде отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что позволит создать такой себе предохранитель в украинской политике. Украинские лидеры, с одной стороны, подталкиваются общественным мнением, которое требует мира, но в то же время - это общественное мнение разделено: кто-то хочет мир через замораживание конфликта, кто-то хочет мир через победу в войне, а кто-то хочет мир через Минские соглашения”, - подчеркнул Бортник.

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