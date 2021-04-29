Как известно, в стенах ВР 30 марта прозвучало заявление Руслана Хомчака, главнокомандующего Вооруженных сил Украины о вероятности нападения со стороны России и начала полномасштабной войны.

Подробнее о возможности этого вторжения рассказал в своей программе «Политика наизнанку» военный эксперт, политолог и председатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

Ведущий напоминает, что 1 июля прошлого года на форуме ОБСЕ впервые заговорили о российских войсках у украинской границы. В частности, тогда речь шла о 26 батальонно-тактических группах. Соответственно, эти данные передали и западным партнерам Украины.

«30 марта 2021 эту информацию подтвердил в своем выступлении главнокомандующий Вооруженных сил Украины Хомчак», - рассказывает военный эксперт. Главное управление разведки Министерства обороны оценило численность корпусов самопровозглашенных «ЛДНР» в 35,5 тысяч по состоянию на 30 ноября прошлого года, если учитывать еще и российских военных.

«В докладе Хомчака раздается цифра 28 тысяч», - подчеркивает Снегирев. Именно в этот момент, отмечает он, и возникли первые подозрения: соответствует ли информация действительности. «Не подставили ли главнокомандующего Хомчака подобной информацией?», - спрашивает политолог. Так, его подозрение состоит в том, что Главное управление разведки в этом вопросе выступило на стороне Андрея Тарана, министра обороны Украины.

Говоря о Таране, Снегирев вспоминает и его заявление о том, что Россия может наступить со стороны Крыма. Но военный эксперт отрицает такую ​​возможность, поскольку здесь русские войска натолкнутся на препятствие в виде перешейка, ширина которого составляет 1,5 км. «Они камикадзе? У меня вопрос – для чего вы нагнетают страсти в украинском обществе?», - возмущается Снегирев.

Это касается также информации о вторжении со стороны Приднестровья, непризнанной сегодня республики. Политолог уверяет, что численность войск РФ, размещенных на этой территории, не превышает 3 тысяч, а использовать для нападения из них и то можно не более половины.

Снегирев делает вывод, что, бросая такую ​​противоречивую информацию, Москва имеет цель рассредоточить украинскую армию.

Напоминаем, Снегирев рассказал о различиях в цифрах по поводу численности российских войск.

Ранее Politeka сообщала о том, что Снегирев сообщил о российской провокации с задержанием украинского консула.