У своїй програмі «Політика Навиворіт» військовий експерт, політолог і голова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов повідомив про нову провокацію з боку Росії: ФСБ затримала у Петербурзі Олександра Сосонюка, українського консула.

Снєгирьов вважає ситуацію нетиповою, адже затримання українського консула відбулося під час передачі інформації. А відтак він ставить питання спецслужбам України: «ви прекрасно розумієте загострення конфлікту між РФ та Україною та, розуміючи це, навіщо створювати такі ситуації?».

Принагідно він згадує й інший випадок – затримання офіцера резерву Головного управління розвідки Міністерства оборони, Романа Сущенка. Так, його свого часу відрядили у столицю Росії, а там вже сталося те, що сталося. Експерт вважає ці ситуації певною мірою аналогічними, адже тоді був Сущенко, зараз – Сосонюк, а влада нічому не вчиться.

«Ми маємо нарешті зробити висновки з таких операцій, бо такі ситуації ставлять під сумнів роботу української сторони», - стверджує політолог. Він також додає, що все це свідчить про нездатність української сторони проводити операції за кордоном.

Нагадуємо, Снєгирьов розповів про сьогоднішній стан українсько-білоруських відносин.

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