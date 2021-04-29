Бесконечно долго - столько в Украине может продолжаться война. Об этом в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» сказал политолог-международник Максим Яли.
Рассуждая на тему продолжительности войны в Украине, гость программы делает свой прогноз: она продлится еще лет 10 как минимум. Современную же ситуацию он называет апофеозом и отмечает, что угроза военной агрессии со стороны РФ все еще существует. В то же время особый акцент Яли делает на двух следующих годах. «Ближайшие 2 года если не будет острой фазы, то это будет такая вялотекущая длинная история», - считает он.
Касается в этом контексте Яли и предложения Зеленского провести двустороннюю встречу с Путиным. Эксперт считает, что местом ее проведения точно не станет Ватикан, хотя такая информация была. «Они уже начали троллить друг друга», - утверждает политолог.
Так, на нереалистическое предложение президента Украины провести встречу на Донбассе президент России ответил таким же нереалистическим предложением перенести ее в Москву. Ограничительное условие Путина - не говорить о Донбассе и Крыме - в принципе уничтожает всякий смысл переговоров, считает эксперт.
С другой стороны, больше предложений места встречи, убежден Яли, президент РФ не назовет. «География у Зеленского намного шире», - объясняет он. Так, если Зеленский может обратиться в Ватикан или Иерусалим, столицы мировых религий, то вариантов у Путина гораздо меньше.
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Напоминаем, Яли объяснил, почему Байден не идет на встречу с Зеленским.
Ранее Politeka сообщала о том, что Грищенко не видит легкого пути проведения встречи Зеленского с Путиным.