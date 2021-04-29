Минские соглашения зашли в тупик – а возможно, с самого начала не выходили из него. Но что дальше? Есть ли им альтернатива – а если да, то какая?
Ситуацию в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» комментирует политолог-международник Максим Яли.
«Зеленский с самого начала своего президентства предлагал модифицировать Минские соглашения. Но Кремль не пошёл и не пойдёт на это. Кремль постоянно твердит о безальтернативности Минских соглашений, и особо настаивает на выполнении их политической части. Он требует выполнить её в первую очередь, даже без решения вопросов безопасности», - отмечает политолог.
По его словам, пока каждая сторона будет стоять на своей позиции – а сейчас всё обстоит именно так – никаких перспектив у минского процесса нет. Нельзя ни урегулировать вопрос, ни переписать документ.
«Кремль допускает только один вариант: может состояться Минск-3. Первый Минск был после Иловайска, второй после Дебальцева, а сейчас Россия, бряцая оружием, добивается третьего Минска. Точнее, она говорит: ребята, или вы выполняете Минск-2, или будет Минск-3. Это весьма откровенный намёк президенту Зеленскому», - говорит Максим Яли.
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Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о том, как Путин играет мускулами перед Украиной.
Также Яли заявил, что пока не видит смысла во встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена.