24 апреля Министерство обороны РФ заявило о закрытии Керченского пролива для прохода иностранных и государственных военных кораблей. Тем самым Россия нарушила договор 2003 года с Украиной по совместному использованию Азовского моря.

Военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в собственной программе «Политика наизнанку» рассказал о перспективах развития военного флота и о последствиях блокирования Керченского пролива.

«Согласно межгосударственному договору между Украиной и Британией, мы должны построить современную военно-морскую базу в городе Бердянск. Правительство Великобритании выделяет на это 1,2 млрд фунтов. Согласно этой программе, будут построены две военно-морские базы одна в Бердянске другая в Очакове», - отметил Снегирев.

Эксперт добавил, что Великобритания готова помочь не только с возведением баз, но и со строительством современных военных судов для ВМФ Украины. Английские специалисты будут строить верфи, на которых будут закладываться корабли для Украины.

«Этого сценария Россия не может допустить, поэтому она пошла на превентивные меры в моменте срыва этих договоренностей. Сейчас в США проходят испытания катеров системы «Island», которые должны быть переданы в состав ВМФ Украины и охранять свободное судоходство в акватории Азовского моря. Опять же, РФ пытается избежать расширения военного присутствия Украины в Азовском море», - подчеркнул Снегирев.

Эксперт отметил, что сейчас РФ блокирует деятельность украинских портов в Мариуполе и Бердянске. В Мариуполе расположены металлургические комбинаты, формирующие львиную долю валютных поступлений в бюджет Украины, следовательно, возникает вопрос логистики, как вывозить продукцию.

Напомним, Politeka публиковала объяснение эксперта, почему Россия начала интенсивно греметь оружием на границах с Украиной.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал о факторах, которые делают невозможным вторжение РФ.