Афганское правительство, фактически сформированное под влиянием Соединенных Штатов, не имело доверия населения. Это было квази-правительство, которое сменяло друг друга. Так охарактеризовал политическую ситуацию в Афганистане военный корреспондент и общественный деятель Роман Бочкала в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку»

«Так же происходили и квази-выборы. В частности, на прошлых выборах в Афганистане голоса считали полгода. Это говорит об определенных вещах, явно не демократических. Фактически все решали военные советники, военное руководство и главное руководство международной военной операции», - отмечает журналист.

А если существует вакуум доверия к правительству, то это доверие получают другие учреждения.

«В упомянутом случае это доверие завоевало движение «Талибан», которое сегодня контролирует более 60 процентов страны. Дошло до того, что правительство контролирует центральные дороги, соединяющие провинции, только до шести вечера. После 18.00 их контролирует «Талибан», - рассказывает Бочкала.

Практически то же самое происходило и при советском присутствии, когда правительство Наджибуллы контролировало Кабул, Джелалабад и еще несколько городов. Территории, расположенные ближе к пакистанской границе, правительство уже не контролировало.

«Такая же ситуация происходила и сейчас, - говорит Роман Бочкала. - Это привело к тому, что сейчас Соединенные Штаты выходят, а «Талибан» возвращается. Это уже не тот «Талибан», который приходил к власти в 90-х годах. Он изменился, получил свое политическое крыло, какую-то форму».

И даже субъективизацию – его Соединенные штаты выводят на международную арену в качестве субъекта переговорного процесса, - резюмирует Дмитрий Снегирев.

Напомним, есть целый комплекс вопросов, по которым Россия и США должны о чём-то договориться, - Бизяев.

Как сообщала Politeka, никакого сближения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией пока нет, - Снегирев.