Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос считает отсутствие профессионализма главной проблемой государства, которое находится в состоянии военного конфликта. Украина должна постоянно быть готовой к нападению врага, чтобы уметь дать достойный отпор. Об этом он заявил в программе «Политическая кухня» юриста, председателя правления Центра конституционного моделирования Геннадия Друзенко
«Вместо того, чтобы говорить, кому, что и как делать, мы в течение последних трех недель поднимали вопрос, причем совершенно неправильно: нападет Россия или не нападет? Шли расчеты на уровне батальонно-тактических групп, соотношения сил и средств, длины границ. И это большая проблема», - говорит Сергей Кривонос.
А тем временем современные войны уже давно другие. Даже если брать во внимание опыт, который Украина имеет с 2014 года, эта война не такая, как были предыдущие.
«Если мы посмотрим на азербайджано-армянскую войну – она вообще другая. Не надо думать, что кто-то будет заниматься чистыми шаблонами. Так, они используют определенные подходы. Россия нападет, если они захотят это вынести для мирового сообщества и смогут найти оправдание своим действиям. Тогда мировое сообщество не вмешается или останется равнодушным, как это было, например, в 2014 году», - говорит генерал.
Он не допускает мысли о мирных намерениях России.
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«Надо всегда рассчитывать на худшие варианты и быть уверенными, что враг нападет. Задача – не просто ждать, что он нападет, а четко определить, что мы должны за эти три недели сделать, чтобы уверенно встретить врага. Потому что во время войны уровень твоей фантазии опустится на уровень твоей тренированности», - делает вывод он.
Напомним, Сергей Кривонос прокомментировал слабую демографическую политику государства, слабые точки ее обороны.
Ранее Politeka сообщала о том, что Левченко рассказал о первоначальных планах и целях Российской Федерации во время оккупации территории.