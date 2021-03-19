Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос прокоментував у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» слабку демографічну політику держави, слабкі точки її оборони та причини приборкування з боку української влади будь-яких спроб громадськості захистити себе та свою позицію.
На думку Сергія Кривоноса, високий рівень територіальної оборони повинен був бути сформованим вже у 2000-х роках. Крайньою точкою в цьому питанні він називає конфлікт щодо острова Тузла, адже події вже тих часів показали вповні агресивні інтенції Російської Федерації щодо чужих територій.
Генерал ЗСУ робить цікавий висновок: українська влада за всі часи незалежності держави розглядала себе радше як князів, а не державних діячів. Між цими поняттями є принципова різниця, вказує він, адже державний діяч працює задля безпеки та добробуту населення країни, а князь – лише царює. «У нас до влади приходять, аби не створити порядок і розвивати країну, а щоби вирішити всі свої питання», - вважає Кривонос. Отже, з такої точки зору зрозумілими стають і будь-які залякування сильних людей з боку влади, мовляв, вона відчуває страх перед ними, навіть якщо ті не озброєні.
А відтак і результати усіх президентств відповідні: занепад економіки та втрата людського ресурсу, зокрема майже половини за часи незалежності. «Демографічна політика в державі не підтримується, не розвивається і навіть під час війни, коли величезна кількість людей виїхала з окупованих територій Донбасу», - стверджує Кривонос. У цьому плані Україна повинна вести політику, яка би спонукала людей залишатися в державі. З іншого боку, кількість робочих місць доволі висока, особливо якщо говорити про села.
Нагадуємо, Кривонос заявив, що радянська система стерла сприйняття українців як нації.
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