Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос прокоментував у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» слабку демографічну політику держави, слабкі точки її оборони та причини приборкування з боку української влади будь-яких спроб громадськості захистити себе та свою позицію.

На думку Сергія Кривоноса, високий рівень територіальної оборони повинен був бути сформованим вже у 2000-х роках. Крайньою точкою в цьому питанні він називає конфлікт щодо острова Тузла, адже події вже тих часів показали вповні агресивні інтенції Російської Федерації щодо чужих територій.

Генерал ЗСУ робить цікавий висновок: українська влада за всі часи незалежності держави розглядала себе радше як князів, а не державних діячів. Між цими поняттями є принципова різниця, вказує він, адже державний діяч працює задля безпеки та добробуту населення країни, а князь – лише царює. «У нас до влади приходять, аби не створити порядок і розвивати країну, а щоби вирішити всі свої питання», - вважає Кривонос. Отже, з такої точки зору зрозумілими стають і будь-які залякування сильних людей з боку влади, мовляв, вона відчуває страх перед ними, навіть якщо ті не озброєні.

А відтак і результати усіх президентств відповідні: занепад економіки та втрата людського ресурсу, зокрема майже половини за часи незалежності. «Демографічна політика в державі не підтримується, не розвивається і навіть під час війни, коли величезна кількість людей виїхала з окупованих територій Донбасу», - стверджує Кривонос. У цьому плані Україна повинна вести політику, яка би спонукала людей залишатися в державі. З іншого боку, кількість робочих місць доволі висока, особливо якщо говорити про села.

Нагадуємо, Кривонос заявив, що радянська система стерла сприйняття українців як нації.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Левченко розповів про початкові плани та цілі Російської Федерації під час окупації території.



