Сейчас идет активное обсуждение встречи президентов Украины и России. Сначала Зеленский пригласил Путина на Донбасс, на что получил отказ и встречное приглашение в Москву. Когда же Зеленский предложил провести встречу в Ватикане, Кремль поставил условие не касаться вопросов ни Крыма, ни Донбасса. В таком случае смысл встречи сводится на нет.

Детали дипломатических перепалок сообщил политолог Максим Яли в своей программе «Контрольный удар».

Ведущий отмечает успехи Соединенных Штатов на дипломатическом фронте с Россией. «Имеется в виду продолжающаяся высылка российских дипломатов из европейских посольств», - объясняет он. Украина со своей стороны также приобщается к этой тенденции: планируется выслать российского консула из Одессы.

Яли называет это определенной коалицией, которая так пытается выразить свою поддержку Украине в этом конфликте. Объединение, по его мнению, возникло из-за скандала: спецслужбы РФ обвиняют во взрывах на чешских складах оружия.

«Пока происходят различные маневры на дипломатическом и военном фронте, главное, за чем мы должны следить, это подготовка к саммиту», - подчеркивает политолог. Он сообщает, что на сегодня уже определена дата, об этом, кстати, говорил Ушаков, помощник президента РФ. В то же время Яли обращает внимание на поведение президента Зеленского и Киева в целом, ведь они не хотят, чтобы обсуждение украинских вопросов происходило без них.

Напоминаем, Яли рассказал о том, как на самом деле Соединенные Штаты помогают Украине.

Ранее Politeka сообщала о том, что до сих пор Украина занимала в пропаганде чисто оборонительную позицию.