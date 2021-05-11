Ждут ли Украину в НАТО? Этот вопрос волнует наших соотечественников далеко не первый год, и за это время ясности в нём не прибываилось.

Ситуацию в программе «А как на самом деле?» комментирует политический эксперт Тарас Чорновил.

«У дипломатов есть такая стандартная фраза: двери для вас открыты. Да, открыты, но вы в них не зайдёте, пока у себя не разберётесь. А Зеленский понял, что во взгляде Путина нет мира. И начал делать заявления о НАТО и налаживать контакты. Сейчас на словах всё хорошо, но желательно, чтобы дошло и до дел», - говорит гость программы.

По его мнению, через год положение дел может вернуться к состоянию на 2019 год, и Украина продолжит путь в НАТО, а через несколько лет получит план действий по членству. Но если Путин будет представлять для Запада действительно серьёзную угрозу, наша страна может получить ПДЧ и несколько раньше.

«Варшава всегда была мостом между Украиной и Европой. А тут Дуда вдруг сказал: Украина имеет натовскую перспективу. По крайней мере, так нам это преподнесли. На самом деле, он как раз сказал вот это самое: да, двери открыты, но войти в них вы пока не можете», - считает Тарас Чорновил.

Ранее, как сообщает Politeka, он высказал своё мнение по поводу того, насколько реальна встреча Зеленского и Путина, и от чего это зависит.

Также Чорновил прокомментировал риторику, которую, на его взгляд, следует выбрать Зеленскому в отношениях с Путиным.