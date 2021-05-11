Единственный президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев достоин премии “Человек года”, поскольку он изменил мир.

Об этом он сказал президент общественной организации "Клуб “Человек года” Аркадий Райцин в эфире программы “On Target” с капитаном Гари Табахом.

Аркадий Райцин отметил, что у него есть человек в России, которого он бы хотел наградить премией “Человек года”.

“Я назову одного человека, который является моим государственно-политическим кумиром. Одним из кумиров. Это Михаил Сергеевич Горбачев. Как президент, единственный, первый и последний президент Советского Союза, сколько бы критических стрел не было выпущено в его адрес - я считаю, что это человек, который изменил мир. Однозначно”, - сказал Райцин.

По его словам, он изменил мир не только тем, что дал возможность сломать берлинскую стену, а также начал переговоры с американскими президентами о разоружении, которые успешно довел до реального результата. Это человек, который сломал систему.

“И вот три вещи, за которые я, например, лично, всегда ему благодарен. Первая - это свобода предпринимательства… Второе - это свобода прессы. Потому что на смену “Правда”, “Известия” и еще несколько газет, через некоторое время стали приходить много чего. Мы помним “Огонек” того времени, мы помним телевидение, помним

“Взгляд”, “До и после полуночи” и много чего еще. Возвращение КВН-ов. И третье, это свобода выездов, которой не было”, - добавил Аркадий Райцин.

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