Як відновити номер Київстар, якщо вкрали телефон — спочатку потрібно повідомити мобільного оператора про крадіжку та заблокувати SIM-карту, щоб сторонні не отримали доступ до неї.

Після викрадення варто одразу звернутися до Київстар. Зателефонувати можна за номером 466 у межах мережі або 0800-300-466 з інших операторів. Фахівці заблокують картку, якою користувалися на втраченому пристрої.

Не варто забувати й про захист інформації. Власникам Android доступне віддалене керування через Find My Device від Google. На iPhone для цього використовується сервіс Find My iPhone в iCloud. Так можна заблокувати гаджет і зменшити ризик доступу сторонніх до особистих даних.

Як відновити номер Київстар, якщо вкрали телефон? Для цього потрібно звернутися до магазину оператора. Відновлення доступне, якщо після закриття номера минуло не більше 90 днів.

Якщо цей термін уже сплив, поновлення також можливе. Але є умова: номер не повинен бути переданий іншому клієнту.





Окрема ситуація виникає з номерами, які були перенесені до Київстар від іншого мобільного оператора. Після анулювання такого номера повернути його через Київстар не вийде. Він повертається до попереднього оператора протягом 24 годин.

Є й інший спосіб вирішити проблему. Якщо абонент втратив телефон або пошкодив SIM-карту, не обов'язково чекати візиту до магазину. Можна придбати новий стартовий пакет Київстар та перенести на нього свій попередній номер.

Тобто після крадіжки головне — спочатку заблокувати SIM-карту, потім подбати про захист пристрою та відновлення доступу до номера.





Раніше Politeka повідомляла, що Київстар закриває вигідну пропозицію для абонентів з 29 вересня.

Як повідомляла Politeka, номер «Київстар» перестав працювати — що робити абоненту.