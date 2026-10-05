Грошова допомога в Чернігівській області доступна в межах нової програми підтримки мікробізнесу для ВПО.

Грошова допомога в Чернігівській області передбачає виплати до 2600 доларів на започаткування, відновлення або розвиток власної справи.

Програма розрахована на людей, які через війну втратили можливість нормально вести бізнес або хочуть почати власну справу. Водночас аграрні бізнес-ідеї до участі не приймають.

Учасникам пропонують не лише фінансування. Проєкт передбачає навчання, практичні онлайн-зустрічі та заняття, присвячені плануванню й розвитку підприємницької діяльності.

Програма працює одразу в чотирьох регіонах України. Йдеться про Дніпропетровську, Київську, Чернігівську та Одеську області, а також місто Київ.

Долучитися можуть внутрішньо переміщені особи. Право на участь також мають мешканці громад, які належать до територій, де ведуться або велися бойові дії. Визначення таких населених пунктів здійснюється відповідно до переліку, затвердженого наказом №376.





Кошти мають цільове призначення. Їх дозволено спрямувати виключно на придбання обладнання та інструментів, необхідних для запуску, відновлення або подальшого розвитку власної справи.

Грошова допомога в Чернігівській області може стати доступною для підприємців та тих, хто лише планує відкрити мікробізнес, якщо їхня ідея відповідає умовам проєкту.

Окремою частиною програми є навчання. Учасники зможуть отримати практичні знання про ведення власної справи та взяти участь в онлайн-заходах.

Грошова допомога в Чернігівській області не передбачає вільного використання коштів на будь-які потреби. Фінансування призначене саме для закупівлі обладнання й інструментів.

Подати заявку можна через спеціальну онлайн-форму. Реєстрація відкрита для тих, хто відповідає встановленим критеріям програми. Реєстрація доступна за посиланням.