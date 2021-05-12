Кабинет Министров Шмыгаля зимой прошлого года внес изменения в устав «Нафтогаза», которые не дают возможности Кабмину без мнения Наблюдательного совета изменять его правление

Однако изменения произошли. Об этом заявил политолог Тарас Загородний в своем блоге «Тарас Загородний говорит».