Кабинет Министров Шмыгаля зимой прошлого года внес изменения в устав «Нафтогаза», которые не дают возможности Кабмину без мнения Наблюдательного совета изменять его правление

Однако изменения произошли. Об этом заявил политолог Тарас Загородний в своем блоге «Тарас Загородний говорит».

Он задается вопросом: «Если можно было это сделать, то почему вы не сделали раньше? А это вопрос будет, в первую очередь, к Зеленскому и оппозиции. И еще. Если у вас изменения в уставе – так у вас легитимный сейчас господин Витренко или не легитимный представитель государства?».

В том числе, могут возникнуть вопросы о новшествах в управлении компанией.

Его интересует, будет ли проведен аудит «Нафтогаз Украина»?

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«Не карманными аудиторами, которые за деньги скажут все, что угодно, а именно Государственной службой аудита, которая уже нашла нарушения», - спрашивает Загородний.