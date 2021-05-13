Изменения в Налоговый кодекс, которые инициировал Кабинет министров Украины, приблизили государство к проблеме участия в международных арбитражных спорах из-за исков со стороны инвесторов в возобновляемую энергетику, которым государство задолжало более 17 миллиардов гривен.

Об этом в Facebook написала нардеп Людмила Буймистер.

"Арбитражи против Украины из – за давления на инвесторов-это уже наша суровая реальность. Я не была удивлена, когда услышала о первом арбитражном иске против Украины со стороны компании Modus Energy. До этого все шло еще с конца 2019 года. Наоборот-удивляет, что иск только один", - сказала она.

По словам депутата, компания Modus Energy, которая не согласилась с условиями меморандума четко осознавала, что хеппи энда в истории с долгами и снижение «зеленых» тарифов не будет. Поскольку, как указывает нардеп, Кабмин до сих пор должен более 75% старого долга, рассчитывается за произведенную энергию из ВИЭ не полностью да еще и инициирует введение акцизного сбора, что сейчас является абсолютно необдуманным решением.

«Уверена – отсутствие сдвигов и новые идеи правительства спровоцируют иски от еще большего количества игроков рынка зеленой энергетики. Потому что, как мне известно, ориентировочно 10 инвесторов в ВИЭ Украины решительно настроены на арбитраже», - отметила Буймистер.

Она сообщила, что по первому иску инвестор требует 10,5 миллионов евро и еще до этого – компенсировать все расходы на арбитражное производство.

«Именно поэтому Кабинет министров и Минюст срочно ищут юридических консультантов, которые будут помогать в этом деле. И сопровождение даже одной делу будет стоить государству очень дорого, не говоря о том, что подобных исков может быть гораздо больше», - подчеркнула Буймистер.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменение правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, которая нарушила требования статей Договора об энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать возместить все расходы на арбитражное производство.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на начало мая уровень расчетов перед инвесторами составляет 22%. Из 22,4 млрд гривен долга в 2020 году государство выплатило только 5 млрд грн.