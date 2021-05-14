Политический эксперт Александр Мусиенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как закончить войну на востоке Украины.

«Есть три сценария. Какие-то могут быть вариации, но исходя из этих трех основных. Первое – это мы фактически идем к заморозке этого конфликта, пытаясь выполнить первые пункты Минских соглашений о безопасности, которые касаются прекращения огня и отведения вооружений. И таким образом мы обеспечиваем режим тишины действительно. Не мнимый условный, а действительно настоящий. В это время там саперы работают, идет какая-то гуманитарная миссия», - говорит эксперт.

Второй сценарий, по его словам, это делать видимость переговорного процесса.

«То, что у нас сейчас… То есть мы якобы в переговорном процессе, якобы что-то подписываем, но к ситуации, что перестают стрелять, оно не приводит», - констатирует Мусиенко.

Третий вариант – это военный путь, утверждает эксперт, и напоминает, что именно этим пугала российская пропаганда.

«Ну, как по мне, первый сценарий, который я озвучил, это наиболее привлекательный. И он в принципе достижим. Вопрос ведь в том, готовы ли мы действительно выходить на переговоры с нашей стороны, с украинской стороны, и предлагать определенные решения. Я пока этого не вижу», - сказал он.

По его мнению, конфликт не удается урегулировать, потому что национальные элиты не могут прийти к согласию. Кроме того, для завершения войны необходимо предпринять некоторые непопулярные меры.

«Я так понимаю, что нет консенсуса у нас внутри страны национальных элит. У нас все раздроблено, они не могут прийти к согласию, каким образом вообще идти к урегулированию этого конфликта. Второй момент – возможно, нет полноценного желания. Поскольку меры, которые необходимо предпринять, могут быть далеко непопулярными и у определенной части общества вызвать отторжение. Ну, например, разведение – мы это же проходили», - рассказал Мусиенко.

Эксперт добавил, что украинская сторона не предлагает решений, которые способны хотя бы привести к обеспечению перемирия.

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