Український політичний оглядач, бізнесмен і блогер Руслан Бізяєв у програмі Дмитра Снєгирьова «Политика наизнанку» розповів про проблеми з озброєнням в Туреччині.

«Американці ж відмовилися продавати свої новітні озброєння. Єдина країна західного блоку, яка погодилася продавати озброєння Туреччині, давайте не будемо забувати, це Великобританія. Укладена в минулому році угода між Туреччиною і Великою Британією – це навіть не про суму 20 млрд фунтів. Це можливості Туреччини бути дистриб'ютором британського озброєння на Близькому Сході», - говорить експерт.

За його словами, Туреччина на даному етапі потребує західних технологій.

«Системи ППО Туреччини, давайте не будемо забувати, складаються в принципі вже із застарілих систем, які були розроблені в 60-х роках XX століття. І всі спроби Туреччини отримати аналоги, а аналогів насправді не так і багато... Вони натикалися на думку колективного Заходу, що Туреччина якийсь ненадійний партнер. Тобто з одного боку Туреччина входить в НАТО... А з іншого боку – «партнер ненадійний», - сказав Бізяєв.

Він підкреслив, що розуміє логіку президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

«Якщо ти хочеш в цьому десятилітті щось з себе представляти – у тебе повинна бути сильна економіка і сильна армія. Все інше – це вторинне», - констатує оглядач.

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