Доподлинно неизвестно, сколько российских паспортов выдали жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. При этом, этот паспорт не дает преимуществ. Об этом сказал политический консультант Александр Мусиенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“Говорят, а зачем нам реинтегрировать эти территории. Если там уже не будет наших граждан. Если там люди, которые получили российские паспорта. Причем, очень часто называются цифры, ну 500 тыс., 600-700. А вы уверены, что они точно соответствуют действительности? Что они официальны. Что это не 50 тыс. Или не 300 тысяч? Уверенности же таковой тоже нет”, - сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что этот паспорт не дает человеку дополнительных возможностей.

“Что, этот паспорт дает вам возможность путешествовать по миру, или что? Это что, паспорт, который так приветствуется где-то? Нет. И это самые основные вопросы. Мы об этом говорим - паспортизация, паспортизация: у нас что, кто-то ведет учеты какие-то? Мы же так, приблизительно можем представить. Мы знаем, сколько у нас венгерских паспортов? Сколько румынских? польских?”, - добавил Мусиенко.

По его словам, не все добросовестно заявляют о том, что они получили паспорт другой страны и поэтому выходят из украинского гражданства.

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