Українець, який отримав російський паспорт, має бути позбавлений українського

Таку думку озвучив дипломат Володимир Огризко, передає Газета.юа.

За його словами, "це - офіційно оформлена п'ята колона".

"Нам не потрібні такі громадяни. Це - офіційно оформлена п'ята колона.

Для Путіна Україна - помилка історії, яку він хоче виправити. Розвал України зсередини - один із засобів Кремля", - зазначає експерт.

Також він упевнений, що таким чином в РФ намагаються знищити Україну.

"Це - продовження лінії на ослаблення і нищення України. Не вдалося військовим шляхом, вибрали гібридний. Жителі західних регіонів часто мають друге громадянство - Угорщини, Румунії. Влада повинна відслідковувати, хто отримує паспорт іншої країни (РФ - ред.), і позбавляти нашого", - зазначив дипломат.

Раніше в Держдумі Росії заявили, що до кінця року планують видати громадянам на Донбасі 600-800 тисяч паспортів. Вони отримають російське громадянство за спрощеним режимом.

Після того, як президент РФ Володимир Путін спростив процедуру надання російського громадянства, Росія продовжує незаконну паспортизацію окупованій частині Донбасу.

Як повідомив перший заступник голови комітету Держдуми по справах СНД, євразійської інтеграції і зав’зв'язків з співвітчизниками Віктор Водолацький російське громадянство в спрощеному порядку отримали понад 180 тис. жителів ОРДЛО, близько 100 тис. заяв знаходяться в стадії оформлення.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

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