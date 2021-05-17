Могут быть плохие законы и хорошие чиновники. Тогда вполне можно управлять страной. Но когда хорошие законы и плохие чиновники, тогда невозможно быть эффективным. Это известное выражение Бисмарка можно применить и по отношению к украинским реалиям. Об этом в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказывает народный депутат Лариса Билозир.

«Людей интересуют приземленные вещи, и процентов 90 вообще не касаются депутатского функционала, моих обязанностей. Это обращения о нарушении прав, защита их интересов. Сегодня я целый день занималась атовцем, который попал в больницу. Его надо было привезти в Киев, устроить. Это такие текущие вопросы, которые немажоритарник не решит», - говорит она.

Народный депутат спрашивала у своих избирателей: «Вы видите хоть одного из популярных политиков, кого показывают по телевизору, у себя на округе?». Те отвечали: «Нет, только перед выборами приезжают, за пять дней до выборов, погуляли по площади, которую мы сделали. Погуляли, фильм показали и уехали», - говорит политик.

Если выборы будут проходить по партийным спискам, вы видите себя в какой-то партии или в новом политическом проекте? - поинтересовался ведущий.

«Я надеюсь на новый политический проект. Он появится через год. Этот год будет абсолютно без новых политических лиц. Колесников, Смешко - эти люди также могут быть эффективными. Но мне хотелось бы видеть какие-то новые политические лица, но с опытом управления государством», - делает вывод Билозир.

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