Когда закончилась война в Нагорном Карабахе, настроения среди общества распространялись крайне негативные. Следовательно, стоял важный вопрос - удержит ли Пашинян свои позиции у власти
Эту ситуацию прокомментировал независимый журналист и медиаэксперт Карен Мадоян в программе эксперта по международной и внутренней политике Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
Гость программы вспоминает, как выглядело армянское общество после окончания войны в Нагорном Карабахе: уровень его разбалансированности нельзя было сравнить даже с началом 1990-х годов. Население, говорит он, придерживалось различных мнений относительно ситуации в стране.
«А по поводу того, удержался или не удержался Никол Пашинян, мы видим, что ему и его команде удалось удержаться», - отмечает Мадоян. Он также вспоминает, что старая оппозиционная команда поддерживала разговоры о смене власти и любые движения за отставку Пашиняна с его правительством, но ничего из этого не вышло.
По словам журналиста, Пашиняна поддерживало бы так или иначе большинство избирателей. Чтобы не быть голословным, он обращается к опросу «Международного республиканского института». Правда, результаты, которые опубликовали в феврале, отмечает эксперт, не показали доминирования какой-то одной политической партии. Но, по его мнению, в случае проведения выборов победа была бы за Пашиняном.
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С другой стороны, он считает этот выбор лучшим среди худшего. «И меньшим злом многие видят существующую власть, а не возвращение предыдущей команды в лице Сержа Саргсяна или Роберта Кочаряна», - отмечает Мадоян. Попутно от также напоминает, что Пашинян установил дружеские контакты с Москвой.
Напоминаем, Мадоян подтвердил, что сейчас все ждут выборов в Армении.
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